Na chodnik koło stadionu lekkoatletycznego poczekamy... kilka lat?

Wracamy do sprawy podejścia dla osób niepełnosprawnych, które powstało obok górnego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego. Pisaliśmy o nim na początku maja w tekście: To podjazd dla niepełnosprawnych czy kolejne kuriozum? . Do jego lokalizacji i funkcjonalności gorzowianie mieli kilka zastrzeżeń.

Przypomnijmy: zbudowana z kostki brukowej pochylnia do obiektu lekkoatletycznego ciągnie się przez około 100 metrów. Pochylenie jest jednak niewielkie, bo pomiędzy początkiem a końcem konstrukcji różnica poziomów to zaledwie... dwa metry.

Mało tego, pochylnia została zbudowana zaledwie dwa kroki od zniszczonego asfaltowego chodnika. Chodnik niszczeje od lat, bo pod nim są korzenie pobliskich drzew, które wypychają asfalt do góry.

- Czy nie można było tego podjazdu zrobić na bazie istniejącego chodnika? Przy okazji by się go naprawiło. Teraz efekt jest taki, że mamy dwie ścieżki w odstępie metra. Po jednej prawie nikt nie będzie chodził, bo prowadzi od parkingu do stadionu. A po drugiej, tej starej, chodzi się już niewygodnie! Ja sam wolę przejść w tym miejscu na drugą stronę ulicy - mówił nam jeden z mieszkańców.

- Ten nowy chodnik to jakieś kuriozum - dodawał z kolei pan Jerzy, nasz Czytelnik.