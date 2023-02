Najstarszy kibic Stali Gorzów także już nie żyje. Jerzy Jurasz miał 91 lat

W najbliższy sezon żużlowy żużlowcy Stali Gorzów wejdą już bez dwojga swoich najstarszych dotychczasowych kibiców. Po tym, gdy w tekście Zmarła najstarsza fanka Stali Gorzów. Pani Władysława miała prawie 92 lata! napisaliśmy o śmierci pani Władysławy Przezpolewskiej, do naszej redakcji dotarła kolejna smutna informacja. Ponad trzy miesiące wcześniej zmarł najstarszy fan Stali Gorzów – Jerzy Jurasz. Urodzony 15 kwietnia 1931 gorzowianin odszedł 30 października 2022.

O tym, że Stal ma kibiców dopingujących drużynę przez dziesiątki lat, pozostali kibice dowiedzieli się w sezonie 2021. Dział marketingu Stali zobaczył wówczas w systemie do sprzedaży biletów i karnetów, że karnet mają osoby urodzone… 90 lat wcześniej. Wśród pań była to pani Władysława Przezpolewska, a wśród panów – starszy od niej o 33 dni pan Jerzy. Przy okazji odbywających się w tamtym sezonie spotkań ligowych oboje zostali uhonorowani przez ówczesne władze klubu.

Był bratem żużlowca

- Kibicem żużla mój teść był od zawsze – wspomina go Elżbieta Jurasz, synowa pana Jerzego. Trudno jednak, by było inaczej. - Żużlowcem był młodszy brat Jerzego – Wojciech. W związku z tym Jerzy miał możliwość poznania wszystkich ówczesnych żużlowców takich jak Edmund Migoś, Ryszard Dziatkowiak, Andrzej Pogorzelski, Bronisław Rogal – mówi pani Elżbieta.

- We wczesnych latach kibicowania Jerzy najpierw sam, a później z synem, najczęściej stał na wyjściu z drugiego łuku. W latach późniejszych, aż do końca swojego kibicowania, można go było zobaczyć naprzeciw startu – opowiada synowa zmarłego w październiku kibica.