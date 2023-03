Nie było mrozów, więc jest wysyp kleszczy. Są niepozorne, ale bardzo groźne

Babeszjoza to groźna choroba odkleszczowa atakująca krwinki czerwone. Wywołują ją małe pierwotniaki, które namnażają się w krwince doprowadzając do jej zniszczenia, a później atakują kolejne. Proces ten prowadzi do groźnej dla życia zwierzęcia anemii. Dodatkowo pasożyty wydalają do krwi liczne produkty przemiany materii i toksyny, które powodują uszkodzenia wątroby, nerek, trzustki, a czasami także mózgu - mówi Mateusz Muszyński, lekarz weterynarii.