Nocny Szlak Kulturalny 2022 coraz bliżej. Oto lista 42 przystanków

Co ciekawe, pierwsze przystanki na szlaku zostaną otwarte jeszcze przed południem. Ostatnie będą funkcjonować nawet do 3.00.

W tym roku Nocny Szlak Kulturalny odbywać się będzie już po raz czternasty. Impreza odbywa się w Gorzowie co roku od 2009. Nie przerwała jej nawet pandemia koronawirusa. Co roku biorą w niej udział tysiące mieszkańców.

Gdzie będzie można wybrać się w tym roku? Zobaczcie i zaplanujcie!

1. 10:00 - 20:00 ul. Hawelańska

Architektoniczne Niezapominajki Gorzowskiego Modernizmu

- wystawa plenerowa poświęcona architekturze z lat 1952-1989 z wykorzystaniem

fotografii Waldemara Kućki