Nowość w rozkładzie jazdy w Gorzowie. Autobus zatrzyma się przy... Olimpijskiej

Autobus na Olimpijskiej? Nie jest to niecodzienny widok, bo właśnie tą ulicą jadą autobusy, które z bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyńskiej dojeżdżają na swoje linie (lub powracają na Wieprzyce). Teraz jest pomysł, aby to wykorzystać. Od maja autobusy mają już nie jeździć „na pusto” i jeśli tylko będą chętni, będą zabierały pasażerów. Znana już jest jednak trasa przejazdów. Autobusy zatrzymywać się będą m.in. przy rondzie Myśliborskim, placu Słonecznym, Tartacznej. Będzie też przystanek na żądanie przy ul. Olimpijskiej.

Nowa linia między Wieprzycami a os. Staszica to część zmian w rozkładach jazdy, które mają zostać wprowadzone od maja. Pozostałe to m.in. skierowanie kursu linii 111 ze Śląskiej na cmentarz przez ul. Matejki i ul. Fredry czy zmiana trasy linii 134, która ze Strażackiej będzie jeździć do szpitala, ale nie przez Kosynierów Gdyńskich, tylko przez Jagiełły i Walczaka.