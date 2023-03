Rozkłady jazdy MZK idą do zmiany. Będzie rewolucja? Oto szczegóły!

Te zmiany były zapowiadane od kilku lat. I już wiosną mają wejść w życie. Od maja zmienić się mają rozkłady jazdy większości linii autobusowych w Gorzowie.

- Chcemy, aby mieszkańcy w łatwiejszy sposób mogli korzystać z komunikacji miejskiej – mówi wiceprezydent Iwona Olek. – Do najważniejszych usprawnień, które chcemy wprowadzić, należą synchronizacja rozkładów jazdy, wyeliminowanie jazdy autobusów grupami czy wprowadzenie rytmiczności, czyli taktów, a także wspólna częstotliwość na głównych liniach – dodaje wiceprezydent.

Oznacza to, że autobusy poszczególnych linii będą jeździć w regularnych odstępach minutowych (np. 11.12, 12,12, 13.12 itd.), a jeśli przystanek jest obsługiwany przez więcej niż jedną linię, to na autobus nie trzeba będzie czekać dłużej niż 7-8 minut w dni robocze.