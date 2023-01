Nowy rok przyniósł zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Co się zmieniło?

Jeśli chodzi o zmiany w kursowaniu tramwajów, to dotyczą one wszystkich trzech linii. A na czym one polegają? - Linie nr 1, 2, i 3 w czasie między szczytami komunikacyjnymi jeżdżą co 20 minut. Wcześniej jeździły co 15 minut - mówi nam Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

Krótsza trasa autobusów

Do tej pierwszej dojeżdżają linie 113 i 122. Wybrane kursy linii 113 dojeżdżają teraz do przystanku Wawrów Sadowa zamiast do przystanku Wawrów Stadion, natomiast część kursów linii 122 kończy się nie w Czechowie, a na przystanku Warszawska.

Jeśli chodzi o gminę Deszczno, to wybrane kursy autobusów linii 100 zostają skierowane do pętli Ciecierzyce (17.20 i 20.00 z Os. Staszica) i do pętli Siedlice Ujęcie Wody (5.08 z Os. Staszica i 22.14 z TPV). Autobusy linii 103 zostają skierowane do pętli Os. Poznańskie (14.44 ze Słowiańskiej) i do pętli Strażacka (7.44, 12.06, 15.46, 18.06 ze Słowiańskiej).