Od 1 września będą zmiany w kursowaniu autobusów i większa strefa płatnego parkowania

1 września to historyczna data dla osiedla Europejskiego. Po raz pierwszy w 15-letniej historii tej części miasta zaczną wjeżdżać tu autobusy. Na wciąż rozwijające się osiedle od czwartku będzie kursowała linia 101.

- Od ronda Szczecińskiego autobus pojedzie prosto ulicą Myśliborską do ronda Europejskiego, następnie skręci w ulicę Haską i dojedzie do ulicy Londyńskiej, gdzie zlokalizowane są przystanki: początkowy i końcowy. Z ulicy Londyńskiej autobus skręci w ulicę Brukselską i od ronda Szczecińskiego powróci na dotychczasową trasę - informuje Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dodaje, że powyższa zmiana nie dotyczy kursów, które z pętli na ul. Śląskiej będą jechały w kierunku strefy ekonomicznej. W rozkładzie jazdy jest tylko sześć takich kursów dziennie (i to jedynie w dni robocze).

Początkowo na osiedlu Europejskim przystanek jest tymczasowy. Docelowo ma jednak powstać zatoka dla autobusów. Będzie ona w pobliżu skrzyżowania ul. Londyńskiej z ul. Wiedeńską.