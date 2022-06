Od 3 czerwca zmiany na skrzyżowaniu między sądem a pałacem ślubów

To nie wszystkie zmiany w tej części miasta. Przełożenie ruchu na skrzyżowaniu stwarza możliwość innych rozwiązań komunikacyjnych. Jakich? Z ul. Roosevelta będzie można skręcić w prawo w ul. Mieszka I. Oprócz tego z ul. Mieszka I będzie możliwość skrętu w prawo w al. ks. Andrzejewskiego. Cały czas będzie też można skręcić z al. ks. Andrzejewskiego w ul. Kazimierza Wielkiego. Jeśli chodzi o dotychczasowe rozwiązania, to ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Wyszyńskiego pozostanie drogą jednokierunkową.