Od środy zmiany na kluczowej trasie w Gorzowie. Jak jeździć po ul. Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego?

- W pierwszym etapie wykonawca zamknie południową jezdnię ul. Roosevelta i ks. Andrzejewskiego oraz zachodnią jezdnię Kazimierza Wielkiego. Nadal zamknięty będzie wyjazd z ul. Mieszka I na tzw. „trasę średnicową”. Ruch pojazdów zostanie poprowadzony dwukierunkowo (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) po północnej jezdni trasy średnicowej. Przejazd z południowej jezdni na północną będzie odbywał się poprzez wykonane w pasie rozdziału nawierzchnie tymczasowe - informuje Krzysztof Kropiński z wydziału dróg urzędu miasta. Prace nad nawierzchniami trwają już od kilku dni. Gdy w rejonie skrzyżowania byliśmy we wtorkowe przedpołudnie, maszyny do układania asfaltu oraz walec szykowane już były do pracy.

Co jeszcze należy wiedzieć o zmianach w tej części miasta?

- Ulica Chodkiewicza będzie drogą jednokierunkową, od ul. Kazimierza Wielkiego do Wyszyńskiego. Dojazd do Urzędu Stanu Cywilnego zapewniony zostanie drogą boczną Kazimierza Wielkiego od strony ul. Chodkiewicza. Ta boczna jezdnia na czas robót będzie drogą dwukierunkową z bezwzględnym zakazem zatrzymywania - informuje dalej Krzysztof Kropiński.

Dojazd z ul. Kazimierza Wielkiego do al. ks. Andrzejewskiego i ul. Roosevelta będzie możliwy poprzez objazd ulicami Chodkiewicza i Wyszyńskiego. Z kolei dojazd do ul. Kazimierza Wielkiego od strony ul. Słowiańskiej będzie możliwy poprzez ulice: Żwirową, Błotną i Okrzei. Jeśli jednak kierowca pojedzie ulicą Roosevelta, to bedzie miał możliwość dojazdu do ul. Kazimierza Wielkiego poprzez zawrócenie na rondzie Wyszyńskiego w skręt w prawo w ul. Kazimierza Wielkiego.