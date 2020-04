Oszust przedstawiał się jako oficer CBŚP i dopytywała się o pieniądze i kosztowności

Osoby, z którymi oszuści przeprowadzili podejrzane rozmowy telefoniczne, po ich zakończeniu natychmiast powiadomiły policję. Policjanci wielokrotnie ostrzegali o działaniu naciągaczy podszywających się za fałszywych wnuczków, hydraulików czy policjantów. Dzięki działaniom profilaktycznym mieszkańcy nie dali się oszukać i nie doszło do przekazania czy utraty pieniędzy.

We wtorek i środę (28 i 29 kwietnia) policjanci otrzymali sygnały od mieszkańców Gorzowa o kilkunastu podejrzanych rozmowach telefonicznych, którymi byli uczestnikami. Jak przekazali zaniepokojeni gorzowianie, osoba po drugiej stronie przedstawiała się jako oficer CBŚP i dopytywała się o pieniądze czy kosztowności, które uczestnicy rozmowy mieli posiadać.

Policjanci nigdy nie przeprowadzają takich rozmów ani nie żądają przekazania żadnych pieniędzy!

Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania.

