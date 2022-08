Park Róż. Brzegu stawu nie naprawiali, ale zjazd dla wózków poprawią

W połowie wakacji radny Piotr Wilczewski zapytał władze miasta o rewitalizację Parku Róż. Trwała ona od grudnia 2020 do lutego 2022. Po niej i mieszkańcy, i władze miasta wskazały wiele fuszerek. Na kilka rzeczy zwrócił uwagę także radny.

- Jedną z nich jest luźna i źle zamontowana siatka, mająca zapewne na celu wzmocnienie brzegów stawu. Dodatkowo szereg prętów wystaje z elementów betonowych osadzonych na brzegu, a membrana nie została odpowiednio pokryta kamieniami. Niepokoją także metalowe druty leżące na trawie przy stawie. Kilka z nich sam wyrzuciłem do kosza - napisał do władz miasta radny. Oprócz tego, w innej swojej interpelacji zwrócił uwagę, że zjazd dla wózków na głównej parkowej alejce jest za śliski.