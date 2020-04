Piękne wnętrza gorzowskich budynków. Zajrzyjcie do nich razem z nami!

Ścieżka wzduż Kłodawki będzie hitem Gorzowa. Zobacz!

- Ta ścieżka to bardzo dobry pomysł. Już z niej korzystamy. Wygodnie można iść tędy z wózkiem do centrum miasta - mówią nam Katarzyna i Paweł Jasterowie, rodzice pięciomiesięcznego Ignacego. Spotkaliśmy ich na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Miała zostać skończona do 31...