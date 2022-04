Pieniądze poszły nie na diety radnych, ale na MZK. Trzeba było dołożyć 950 tys. zł

Rada miasta nie dostanie - przynajmniej na razie - 382 333 zł, które miałyby pójść głównie na wypłatę podwyższonych diet. O tym kontrowersyjnym pomyśle napisaliśmy w tekście: Radni dorzucą sobie 400 tys. zł, by nie zabrakło pieniędzy na diety . Spora część mieszkańców nie zostawiła na pomyśle suchej nitki. W tekście: Radni Gorzowa przejdą na sesji testy. Na wstyd i solidarność zaapelowaliśmy więc do radnych, aby nie głosowali nad pieniędzmi na swoje podniesione w listopadzie.

W związku z tym, że miastu zaczyna brakować pieniędzy na już rozpoczęte inwestycje (inflacja sprawia, że potrzeba co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych) zachęcaliśmy nawet do obniżenia uposażeń. Zrobiliśmy to, bo radni mieli w środę 27 kwietnia głosować nad pieniędzmi na podwyżki na tej samej sesji, na której mieli głosować także nad... zawieszeniem budżetu obywatelskiego. Ostatecznie projekt uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego został zdjęty z porządku obrad sesji. A w sprawie przesunięcia pieniędzy na radę władze miasta zdecydowały o autopoprawce. Zamiast dawać pieniądze na radę, przeznaczono prawie 949,3 tys. zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji.