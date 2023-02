Pociągiem nad jezioro? Latem będą pociągi z Gorzowa do Pszczewa

Połączenie przez Gorzów do Pszczewa ma zostać uruchomione latem tego roku. - Będzie to połączenie sezonowe. Pociągi będą jeździły w weekendy – mówi nam Paweł Kozłowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Choć do uruchomienia połączeń jeszcze jest kilkanaście tygodni, a na podanie konkretnych godzin kursowania pociągów jest jeszcze za wcześnie, znamy już wiele szczegółów.

- Pociąg będzie kursował w czerwcu, lipcu i sierpniu. Będzie wyjeżdżał rano z Gorzowa. Nie będzie się zatrzymywał na wszystkich stacjach, ale na pewno zatrzyma się na stacji Głębokie Międzyrzeckie. To po to, aby z pociągu mogły skorzystać osoby, które zechcą wybrać się nad pobliskie jezioro – mówi nam P. Kozłowski.

Po dojechaniu do Pszczewa szynobus pojedzie dalej do Wierzbna. Linia 364 jest bowiem linią jednotorową, po której kursują pociągi towarowe i nie ma możliwości, by w Pszczewie pociąg oczekiwał na kolejny swój kurs.