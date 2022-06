Polska rozwija współpracę z Iranem. I robi to w... Gorzowie!

- Jesteśmy zainteresowani rozwinięciem współpracy z Polską we wszelkich możliwych dziedzinach - mówił w poniedziałek 27 czerwca Seyed Mehdi Farshadan. To przewodniczący Irańsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni. Do Gorzowa i naszego regionu przyjechał na zaproszenie senatora Władysława Komarnickiego, który jest z kolei przewodniczącym takiej samej grupy, ale po stronie polskiej.

- To spotkanie to błyskawiczna odpowiedź na wizytę ministra spraw wewnętrznych, który na początku maja był w Iranie - mówi senator.