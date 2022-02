Pomoc dla Ukraińców. Wojewoda: - Chcemy, by była skoordynowana

- Cieszę się, że mieszkańcy chcą pomagać, ale musimy to skoordynować - mówi wojewoda Władysław Dajczak. W Skwierzynie powstanie lubuski centralny magazyn darów, skąd będą one trafiały na granicę z Ukrainą.

- Jest prośba wojewody podkarpackiego, Ewy Leniart, żeby nie organizować powszechnych wyjazdów z pomocą. To bardzo utrudnia i komplikuje sytuację na granicy - mówił w niedzielę 27 lutego wojewoda Władysław Dajczak. - Chcemy, by ta pomoc była skoordynowana i żeby jak najszybciej dotarła na granicę. Będzie centralny magazyn darów, który będzie zlokalizowany w siedzibie Wojsk Obrony Terytorialnej w Skwierzynie - mówił dalej wojewoda. Zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które będą zbierane w gminach, trafiać mają do starostw powiatów, a stąd do Skwierzyny.

- Produkty będą układane asortymentami na paletach, które przewiezione do magazynu będą ładowane do tirów i natychmiast przewiezione na granicę. Cieszę się, że mieszkańcy chcą pomagać, ale musimy to skoordynować - mówił Dajczak. Oddolne punkty zbiórek dla Ukraińców pojawiły się w wielu miejscach, czasem nawet po kilka w jednej miejscowości.

Na liście najbardziej potrzebnych rzeczy są: odzież i okrycia, środki higieny i czystości, żywność, a także inne rzeczy jak zapałki, baterie, powerbanki, latarki czy świece.

Ile osób trafiło już do Lubuskiego?

Pomoc z darami to nie wszystko. W Lubuskiem wstępnie przygotowano dla uchodźców kilka tysięcy miejsc do przeżycia okresu wojny.

- Już, natychmiast, możemy przyjąć kilkaset osób. Mamy informację z województwa podkarpackiego, z którym współpracujemy i skąd będą do nas kierowani uchodźcy, że na dziś skierowano do nas kilkanaście osób. Uchodźców na pewno będzie więcej - mówił wojewoda. Z tymi punktami, w których mają zostać ulokowani uchodźcy, służby wojewody wcześniej ustalają warunki. - Nie może być tak, że ktoś przyjmuje uchodźców i później dzwoni do wojewody z prośbą o podpisanie umowy i jeszcze dyktuje kwoty, które sobie życzył - mówił W. Dajczak.

Ukraińcy pomogą w tłumaczeniu

W sobotę 26 lutego na dworcach kolejowych w Gorzowie i w Zielonej Górze otwarte zostały punkty informacyjne. Także w sobotę wojewoda spotkał się z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji, które skupiają Ukraińców.

Pierwszym efektem jest pomoc w tłumaczeniu, bo nie wszyscy uchodźcy znają język polski. Osoby z tych stowarzyszeń będą nas wspierały i w tych punktach informacyjnych, i przy infoliniach - mówił wojewoda. Czytaj również:

W Gorzowie powstał punkt informacyjny dla Ukraińców

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Grzegorz Kuczyński o sytuacji na Ukrainie i przyszłości NATO