W Gorzowie powstał punkt informacyjny dla Ukraińców

W punkcie informacyjnym zostaną przeprowadzone wstępne wywiady, m.in. o dane personalne. Dyżurujący w punktach będą następnie kontaktować się z punktem koordynacyjno-informacyjnym relokacji dla cudzoziemców, który w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim jest czynny całą dobę. Tam zapadnie decyzja, do którego z przygotowanych miejsc skierować uchodźców. Będzie też organizowany dojazd do tych miejsc, a w nich zapewnione wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania i życia, a więc m.in. posiłki.