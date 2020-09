Przegląd tygodnia w Gorzowie Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Białczyku (gmina Witnica) doszło w piątek, 4 września. Pod pociąg wjechał samochód. Kierowca auta zginął na miejscu. To 29-letni policjant z gorzowskiej komendy.

Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19".

Coraz więcej placówek w Polsce zostaje zamkniętych lub przechodzi na hybrydowy sposób nauczania ze względu na epidemię koronawirusa. Czy lekcje w szkołach powinny zostać skrócone do 30 minut? - Na miejscu Piontkowskiego rozważyłabym to - mówi Interii Anna Zalewska była minister edukacji.

Do dziesięciu lat więzienia grozi 32-letniemu gorzowianinowi, który podczas policyjnej obławy wyrzucił z pędzącego auta ponad 1.5 kg metamfetaminy. Było to efektem działań policjantów z Gorzowa i Międzyrzecza, którzy wcześniej wiedzieli, czym zajmuje się ten mężczyzna. Oprócz tego odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli i prowadzenie auta pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.