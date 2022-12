Radni Gorzowa są jak pogromcy Andrzeja Gołoty. Przy nich nie idzie się do WC |KOMENTARZ

Wiecie, co różni Gorzów od Zielonej Góry? Nawet nie Stal czy Falubaz. Nawet nie to, że północ ma tramwaje, a południe ratusz (bo w Gorzowie budynek ratusza jest, tylko... nieużywany). Obie lubuskie stolice różni... czas uchwalania budżetu. Gdy we wtorek radni Zielonej Góry uchwalali budżet miasta, robili to przez sześć(!) godzin. W Gorzowie zajęło to w środę raptem kilka minut. Miejscy radni byli tak szybcy jak Lennox Lewis, który powalił Andrzeja Gołotę w 90 sekund. W środowe popołudnie z przyjęciem budżetu uwinęli się tak szybko, że kto poszedł w tym czasie do toalety, mógł nawet nie zorientować się, że został on przyjęty.

