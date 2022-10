Radni pytają o termomodernizację SP5 i SP14. Na jakim jest ona etapie?

- Prosimy o informację, czy zostało już przygotowane zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 - z taką prośbą do władz miasta zwrócili się radni: Anna Kozak i Piotr Wilczewski. Zrobili to, bo na sierpniowej sesji rady miasta sprawa termomodernizacji szkół była jednych z bardziej gorących tematów obrad. To dlatego, że pieniądze, które w budżecie miasta były zapisane dla szkół władze miasta postanowiły przesunąć na modernizację deptaka przy ul. Hawelańskiej i Wełnianym Rynku.