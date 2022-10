SP13 ma już 40 lat. Nauczyciele tej szkoły chyba wcale się nie starzeją... Oto, jak się (nie) zmienili

- Gdy powstawała ta szkoła, to Górczyn już był dużym osiedlem, ale nikt nie spodziewał się, że ono się tak szybko rozwinie i tyle dzieci nam przybędzie. Nawet nie spodziewałam się, że będzie to największa podstawówka w województwie - mówiła nam wczoraj Ewa Horbal, pierwsza dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 na gorzowskim Górczynie (kierowała nią do 1991 r.). Na przełomie lat 80. i 90. w tej podstawówce uczyło się ponad 2,5 tys. uczniów, a zajęcia kończyły się nawet o 18.15. Wczoraj w Teatrze Osterwy szkoła świętowała swój jubileusz. I - a jakżeby inaczej - dalej jest największą w regionie.