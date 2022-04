Radnym nie starczy na diety? Budżet rady miasta ma wzrosnąć o ponad połowę!

Roczny budżet gorzowskiej rady miasta wynosi około 700 tys. zł. Podczas najbliższej sesji - w środę 27 kwietnia - radni będą decydować, by do tej kwoty dołożyć kolejne 382 333 zł. Tyle dokładnie pieniędzy zapisano w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022. Przy tej kwocie jest napisane, że pieniądze mają pójść na funkcjonowanie rady miasta.

Ile dostają radni?

Dlaczego kwota na funkcjonowanie rady jest w budżecie miasta - jak mówi przewodniczący - niedoszacowana?

Budżet miasta przygotowywany jest jesienią, natomiast przyjmowany w grudniu. Tymczasem w listopadzie zeszłego roku radni przegłosowali podwyżki dla siebie. Dieta radnego wzrosła do 4 294,61 zł (czyli o 60 proc., bo wcześniej miał 2 684,13 zł), a wiceprzewodniczących - do 4 115,67 zł (o 64 proc.). Z kolei diety radnych wzrosły do 3 489,37 zł. Tu procentowy wzrost wyniósł aż 85 proc., bo wcześniej dieta radnego wynosiła 1 878,89 zł. Wzrosły też diety przewodniczących komisji - 3 936,72 zł (o 69 proc.) i wiceprzewodniczących komisji - 3 668,31 zł (o 78 proc.).