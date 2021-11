Remontowa "klęska urodzaju" w Gorzowie. Na Olimpijskiej trwa frezowanie, a na Kasprzaka układanie nowego asfaltu

Popękana, nierówna i połatana. Tak przez lata wyglądała ulica Olimpijska w Gorzowie. Jazda po tak zniszczonej drodze była dla kierowców prawdziwą... drogą przez mękę, bo często przypominała slalom pomiędzy wyrwami w asfalcie. Niebawem się to jednak zmieni. Dziurawa jak szwajcarski ser Olimpijska w końcu doczekała się remontu. Ten właśnie się rozpoczął. Droga zostanie naprawiona na całej długości, a więc od ronda Myśliborskiego do Al. 11 Listopada.

Olimpijska do remontu. Jak długo potrwają utrudnienia?

Będzie nowa nawierzchnia i chodniki

Wykonawca najpierw zajął się frezowaniem zniszczonej nawierzchni. Te prace rozpoczął we wtorek (16 listopada) i kontynuuje je również w środę (17 listopada). W tym czasie ruch samochodowy w tej części miasta odbywa się dwukierunkowo przy jednoczesnym sterowaniu ręcznym w miejscu przewężenia na wysokości robót, gdzie zostało wprowadzone ograniczenie prędkości. Po zakończeniu frezowania ekipa remontowa przystąpi do dalszych robót. Zajmie się między innymi wymianą chodników, regulacją kilkudziesięciu studzienek kanalizacyjnych oraz wykonaniem nowej nawierzchni na blisko kilometrowym odcinku drogi. W ramach inwestycji przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ulicą Ciołkowskiego. Wszystkie te prace powinny potrwać do końca grudnia.