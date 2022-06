Samorządy dostaną pieniądze na... strzelnice. Trwa nabór wniosków Magdalena Marszałek

Do końca czerwca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy strzelnic pneumatycznych lub wirtualnych. To w ramach specjalnego programu, którego celem jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego w społeczeństwie.