Za mundurem chętni sznurem! Duże zainteresowanie dobrowolną służbą wojskową

W połowie maja ruszyła rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W całym kraju zorganizowano pikniki i punkty rekrutacyjne, w których chętni mogli zapoznać się z ofertą i zgłosić chęć przystąpienia do wojska. W województwie lubuskim takie spotkania odbyły się w Kostrzynie, Lubsku, Nowej Soli i Świebodzinie. Teraz rozpoczęły się pierwsze szkolenia ochotników.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowe narzędzie do zwiększenia liczebności sił zbrojnych, które w znaczący sposób upraszcza cały system rekrutacji. Dzisiaj kandydat chcący wstąpić w szeregi armii odbywa niespełna miesięczne szkolenie podstawowe, a następnie wybiera jedną z czterech ścieżek rozwoju. To zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa oraz aktywna i pasywna rezerwa - mówi pułkownik Grzegorz Dyrka, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.