Śledztwo w sprawie śmierci czterolatka potrwa aż do czerwca?

Kiedy może zakończyć się śledztwo w sprawie wypadku?

- Według ostrożnych szacunków prokuratora prowadzącego to postępowanie, powinno to nastąpić w czerwcu - mówi prok. Gospodarek.

- A dlaczego do tej pory nie ma jeszcze wyników badań krwi mężczyzny? - dopytujemy.

- W czasie pandemii czas oczekiwania na wyniki, nie tylko w tym konkretnym śledztwie, się wydłuża - odpowiada rzecznik prokuratury. Z tego, co nam wiadomo, może to wynikać z tego, że część laboratoriów robi badania testów covidowych.