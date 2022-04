Stal Gorzów jednak nie zremisowała z Unią Leszno? Może być korekta wyniku meczu w PGE Ekstralidze!

Przypomnijmy, żużlowcy przystępowali do piętnastego wyścigu przy stanie 43:41 dla „Byków”. A w nim samym doszło do kontaktu Piotra Pawlickiego z Szymonem Woźniakiem, w efekcie stalowiec upadł, a Kuśmierz wykluczył leszczynianina. Pierwszą kontrowersją było to, czy winny tego zdarzenia był Pawlicki. Drugą – jaki powinien być wynik tego biegu i tym samym rezultat spotkania. Prowadzący zawody arbiter trzy punkty przyznał Bartoszowi Zmarzlikowi, który na czwartym okrążeniu wyprzedził Janusza Kołodzieja, ale w momencie, kiedy doszło do spięcia Pawlickiego z Woźniakiem, to Kołodziej jechał przed Zmarzlikiem. A wyścig nie został przerwany.

To wszystko sprawiło, że „Internet zawrzał”. Gorąco zrobiło się zwłaszcza na profilu w mediach społecznościowych prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka, który napisał, że było to „złodziejstwo w biały dzień”.