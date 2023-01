Szkoła w Zwierzynie będzie większa i piękniejsza. Rusza rozbudowa

Do podstawówki w Zwierzynie uczęszcza obecnie około dwustu uczniów. Placówka działa w dwóch lokalizacjach. W jednym budynku uczą się starsze dzieci, a w drugim uczniowie z najmłodszych klas. To kłopot dla rodziców dzieci w różnym wieku, bo obiekty są oddalone od siebie o kilka kilometrów, więc codzienne dowozy stanowią spore utrudnienie.

Czekaliśmy z wielkim utęsknieniem na tę modernizację, żeby nasze dzieci, które uczą się w tak zwanej małej szkole mogły być w dużym kompleksie edukacyjnym. Co to zmieni? Wszystko. Odległość między dwoma budynkami to jedno, a druga sprawa, że tamten budynek jest mało komfortowy. Chodzi przede wszystkim o sale lekcyjne, które są małe i ciasne - mówi Przemysław Styczeń z rady rodziców Szkoły Podstawowej w Zwierzynie.