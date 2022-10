Ta szkoła będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Ogrodnik ma bowiem trafić do... Jarosław Miłkowski

- To szansa na rozwój - mówią i w szkole, i w magistracie. 1 stycznia 2024 Zespół Szkół Ogrodniczych ma być przekazany do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa. Co dzięki temu się zmieni?