Te dane są przerażające! Gorzowianie mają wielkie długi. Te za czynsz idą w tysiące złotych!

Jaka jest liczba mieszkań komunalnych w mieście? Ile rodzin jest z tego tytułu zadłużonych? I ile wynosi kwota zadłużenia z tego tytułu na koniec września tego roku? Z takimi pytaniami do miejskich urzędników zwrócił się jeden z mieszkańców. Zrobił to, składając wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Eugeniusz Kurzawski, sekretarz miasta, udzielił mu odpowiedzi. W Gorzowie jest 5537 mieszkań komunalnych. Zadłużonych jest 2446 rodzin (czyli ponad 44 proc.). Ogólna kwota zadłużenia na koniec września wynosiła 65.566.522,19 zł. Widząc te dane, od razu sięgnęliśmy po redakcyjny kalkulator. I co nam wyszło? Że na każde z komunalnych mieszkań - bez wyjątku - przypada statystycznie aż 11.841 zł długu! A gdy weźmiemy pod uwagę tylko rodziny zadłużone, to na każdą z nich przypada aż 26.805 zł zadłużenia.

Długi mieszkańców rosną od dawna. Tylko w ciągu czterech ostatnich lat wzrosły o kilkanaście milionów. Rekordzista ma już sporo ponad 200 tys. długu. To i tak jednak „niewiele” przy ogólnopolskim rekordziście w niepłaceniu czynszu, którym jest inny Lubuszanin. On już pod koniec zeszłego roku miał zadłużenie na poziomie 700 tys. zł!

Dodajmy, że zadłużenie statystycznego gorzowskiego dłużnika zbliżone jest do ogólnowojewódzkiej średniej.