Te pomysły mogą pójść z Gorzowa w daleki świat! Oto najlepsze start-upy w mieście

- Jestem najlepszym przykładem na to, że ta maść pomaga – mówi Filip Dzitko, gorzowski kickboxer oraz trener. Wraz ze swoim bratem Jakubem, doktorem farmacji, od niedawna wytwarza „Fizjopastę”, która ma pomagać sportowcom w jak najszybszym zwalczaniu kontuzji. Projekt braci Dzitko staje przed szansą wypłynięcia z Gorzowa na szerokie rynki. Ich firma właśnie wygrała konkurs „Start-up 1.0”, który zorganizował Gorzowski Ośrodek Technologiczny. Od października zeszłego roku GOT mieści się w wyremontowanym budynku po byłym Ursusie przy ul. Targowej. I właśnie tu – jako nagroda za zwycięstwo w konkursie – firma pana Filipa będzie mogła się rozwijać.

Maść ze wsparciem

- To duża pomoc, bo nie mamy doświadczenia na polu biznesu, a szukaliśmy pomocy w tym, żeby ten produkt jak najszybciej wprowadzić na rynek – mówi pan Filip. – Na rynku jest dużo podobnych maści, ale my chcemy ten produkt udoskonalać. Maść jest na bazie naturalnych glinek. One mają zadanie wyciągać obrzęki ze stawów – tłumaczy F. Dzitko.