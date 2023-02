Ten egzamin jest dla mistrzów! Na 200 pytań jest tylko 240 minut. Zdałbyś?

Lekarski Egzamin Końcowy to egzamin, który trzeba zdać, by uzyskać prawo wykonywania zawodu w Polsce. Odbywa się on dwa razy w ciągu roku – w lutym i we wrześniu, a organizowany jest w każdym województwie. W Lubuskiem, ponieważ egzamin przeprowadzany jest przy współudziale służb wojewody, zorganizowano go w Gorzowie, gdzie przedstawiciel rządu w terenie ma swój urząd.