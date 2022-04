Ulica Miła coraz bardziej popularna. Kolejne dwie działki pod biznes sprzedane

Ulica Miła to odchodząca od Dobrej droga w gorzowskim Małyszynie. Już kilka lat temu teren w tej części miasta został uzbrojony, by mógł być oferowany przedsiębiorcom. Jest tu 15 działek, a właśnie sprzedaną 11. oraz 12. z nich.

Inflacja na inwestycjach. W Gorzowie trzeba dołożyć... co najmniej 100 mln zł!

- Nabywców znalazły dwie działki o powierzchni 18 tys. i 19 tys. mkw. Z tytułu sprzedaży tych nieruchomości do budżetu miasta jeszcze w drugim kwartale tego roku wpłynie dochód w kwocie 4 170 056 zł netto (5 134 635 zł brutto) - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. Działki poszły w przetargu. - Był on ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a nieruchomości przeznaczone na działalność usługową transportową, magazynowania, rzemiosła, usługi biurowe i handlu. Nabywcami nieruchomości ustaleni zostali lokalni przedsiębiorcy, a decyzja o udziale w przetargu była efektem współpracy z wydziałem obsługi inwestora i biznesu urzędu miasta - dodaje rzecznik miasta.