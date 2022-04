Unihokeiści I LO Floorball Gorzów rozpoczynają grę o obronę brązowego medalu mistrzostw Polski

Ponownie, bowiem rok temu gorzowianie o brązowy medal również rywalizowali z drużyną z Łochowa. Czy znów uda im się pokonać ten zespół? Pierwszy mecz już jutro.

Gorzowscy unihokeiści, po dobrym sezonie zasadniczym, zajęli czwarte miejsce w tabeli i awansowali do fazy play off. W spotkaniach półfinałowych spotkali się z aktualnymi mistrzami Polski. Mecze z zespołem Bankówka Zielonka były bardzo wyrównane, ale gorzowianie oba przegrali (2:4 i 2:3). – Nasze mecze z Bankówką były dobre, uważam nawet, że to były najlepsze spotkania, jakie w tym sezonie rozegraliśmy – mówił Andrzej Helman, trener zespołu z Gorzowa. – Ekipa z Zielonki była nieco lepsza, ale jak stwierdzili nasi rywale, z przebiegu gry wcale to tak jasno nie wychodziło. Walka była wyrównana i widać było, że są to dwie drużyny, które walczą i wygrać może każda.