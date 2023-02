W Arenie Gorzów leją beton pod posadzkę. Będzie go tu ponad 400 ton!

Ile betonu trzeba będzie wylać? W jednej "gruszce" jest około dziewięć metrów sześciennych betonu, a każdy metr to około 2400 kg. Potrzeba około 20 betoniarek. Wychodzi więc około 432 000 kg, czyli 432 tony!

Od środy 15 lutego w Arenie Gorzów, jak już się nazywa hala sportowo-widowiskowa przy Słowiance, trwają prace nad wylewaniem betonu, na którym będzie później robiony parkiet. Roboty zostały zaplanowane do wtorku 21 lutego.

Beton przyjeżdża do Gorzowa z Brzozy koło Strzelec Krajeńskich. Do pokonania jest więc 25 km. W czasie transportu „gruszka” betoniarki oczywiście cały czas pracuje. W innym wypadku beton zacząłby zastygać po około dwóch godzinach. Po dojechaniu do Gorzowa beton jest wylewany przy pomocy mającego 24 metry ramienia, który podaje materiał w potrzebne miejsce.