W budynkach po byłym szpitalu miejskim praca wre. Trwają tu roboty rozbiórkowe

Będzie tu internat i poradnia

Budynek poszpitalny przy ulicy Warszawskiej zostanie dostosowany do potrzeb internatu dla ponad osiemdziesięciu uczniów. W ramach inwestycji powstanie stołówka z zapleczem kuchennym. W obiekcie będą dwie klatki schodowe i jedna dodatkowa, prowadząca wyłącznie na pierwsze piętro. Będzie też recepcja. Do kompleksu budynków przy Warszawskiej przeniesiona zostanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z ulicy Czereśniowej. Na ten cel przebudowana zostanie część budynku dydaktyczno-administracyjnego oraz przylegająca do niego piwnica sąsiedniego budynku, w której powstaną pomieszczenia gospodarcze, techniczne, magazynowe oraz archiwa. Wyższe kondygnacje zostaną przeznaczone na sale terapeutyczne, dydaktyczne i biurowe.

Obecnie trwają tam prace rozbiórkowe, które są już niemal na ukończeniu. Łukasz Kulczyński