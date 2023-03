W poszukiwaniu rodzinnych korzeni. Rusza konkurs dla młodych archiwistów

Babcia w sukni ślubnej, tata z nowym samochodem, listy pradziadka albo świadectwa szkolne cioci. Stare zdjęcia i dokumenty to bezcenne pamiątki, których warto strzec jak drogiego skarbu. Teraz nadarza się okazja, żeby odnaleźć takie domowe archiwa przechowywane w szufladach, szafach czy na strychach i zainteresować się historią swojego rodu.

Ogólnopolskie przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem będzie stworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Konkurs ma być takim impulsem do działania dla tych młodych ludzi do tego, żeby zapytać rodziców lub dziadków o szczegóły dotyczące ich przeszłości i zebrać oraz udokumentować takie rodzinne pamiątki czy wspomnienia. To są często bardzo ciekawe historie, więc te zasłyszane opowieści będzie można przedstawić w kreatywny sposób - mówi Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie.