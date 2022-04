Wypięknieją kolejne kamienice w Gorzowie. Które zostaną odnowione?

Kamienice jak z horroru

Kamienic do remontu jest w Gorzowie mnóstwo. Większość budynków w mieście pamięta jeszcze czasy sprzed wojny. Od lat nietknięte żadnym remontem dosłownie niszczeją w oczach.

Pracy jest bardzo dużo, bo administrujemy ponad setką takich gminnych budynków. To są najstarsze obiekty w mieście - niektóre kamienice mają ponad sto lat. Nakłady finansowe, które trzeba przeznaczyć na remonty są więc nieporównywalnie większe od tych ponoszonych na przykład przez spółdzielnie mieszkaniowe, które w swoich zasobach mają stosunkowo nowe, bo kilkunasto lub kilkudziesięcioletnie bloki - mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie.

Są pieniądze i są remonty

Remontów w starych kamienicach dotąd nie było, bo nie było na nie pieniędzy. Stawki za czynsze w komunalnych lokalach nie zmieniały się od kilkunastu lat i w efekcie miasto musiało jeszcze do nich dopłacać. O inwestycjach można było jedynie pomarzyć. Dwa lata temu to błędne koło zostało w końcu przerwane. Stawki uregulowano i urealniono, co niemal od razu spowodowało znaczący wzrost wpływów.