Z sądu... Proces trwał sześć lat! Dyrektorzy szpitala w Gorzowie zostali uniewinnieni

By mieć pieniądze na bieżące funkcjonowanie szpitala, ówczesna jego dyrekcja zaciągnęła w prywatnej spółce pożyczkę na 10 mln zł. Pożyczka okazała się jednak gwoździem do trumny dla szpitala. Stało się tak, bo lecznica nie dostała pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania, nie mogła też liczyć na pomoc urzędu marszałkowskiego, który dodatkowo dopominał się zwrotu udzielonej przez siebie pożyczki. Urząd marszałkowski twierdził też, że umowa pożyczki z prywatną spółką jest dla szpitala niekorzystna. Zdaniem byłych dyrektorów nie mieli oni wówczas innego wyjścia.

Groziło im dziesięć lat więzienia

Jesienią 2011 urzędnicy marszałka złożyli zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo trwało kilka lat i zakończyło się postawieniem A. Szmitowi i K. Jakubowskiemu zarzutu nadużycia uprawnień w obrocie gospodarczym poprzez nadużycie zaufania i doprowadzenia do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Mężczyznom groziło do dziesięciu lat więzienia.