Zarzuty dla byłych działaczy Stali Gorzów. O co chodzi tym razem?

Marek G. to były prezes klubu. Był nim od końcówki sezonu 2019 do czerwca 2022. Pół roku temu został jednak zatrzymany w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, i usłyszał zarzut „prania brudnych pieniędzy”. Do dziś przebywa w areszcie, a kilka dni po tym, gdy 9 czerwca 2022 został aresztowany, stracił swoje stanowisko.