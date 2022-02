Zielone światło dla Mieszka I. Można już jeździć po przebudowanej ulicy. Jak się zmieniła?

Ulicą Mieszka I można już przejechać niemal na całej długości - od skrzyżowania z ul. Borowskiego do okolic sądu okręgowego. Dla jadących od strony miasta, ostatnim skrzyżowaniem, które można pokonać, jest to z ul. Krasińskiego. Tuż przed skrzyżowaniem ul. Mieszka I z ulicami: Roosevelta, Kazimierza Wielkiego i al. ks. Andrzejewskiego trwają bowiem jeszcze prace drogowe. Mają one potrwać do 26 maja, czyli jeszcze ponad trzy miesiące.