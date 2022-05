AWF ma łatkę, że studiują tam osoby z przypadku. Tak nie jest – mówi Gabriela Łabędź

Całkiem niedawno, można powiedzieć, że Gorzów stał się stolicą Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Bo to właśnie w mieście, gdzie jest tylko, a może i aż filia AWF-u spotkali się studenci tej uczelni z całego kraju. Co żacy robią na takich zjazdach samorządów studenckich?

Raz na semestr wybrany samorząd studencki AWF-u organizuje spotkanie innych samorządów i w tym roku przyszedł czas na nasz zjazd. Przyjechali do nas samorządowcy z siedmiu pozostałych AWF-ów. Spotykaliśmy, aby poznać sytuację na innych uczelniach i wymienić doświadczenia, a przy tym nauczyć się czegoś nowego. Ten zjazd był dopiero drugim stacjonarnym po pandemii koronawirusa, więc w Gorzowie skupiliśmy się głównie na poprawie komunikacji i integracji, ale również rozmawialiśmy o tym, jak radziliśmy sobie z nauką w trybie zdalnym i jakie wydarzenia planujemy w letnim semestrze. Były zajęcia i warsztaty, ale tak jak wspomniałam, mieliśmy także czas dla siebie. Spędziliśmy go aktywnie, między innymi w parku trampolin czy w hali sportowej AWF-u przy ulicy Myśliborskiej.