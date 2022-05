I Gorzowska Spartakiada Paraolimpijska: była konferencja, były też zawody i piknik

- Uczestnikami byli nauczyciele wychowania fizycznego, psycholodzy i pedagodzy. Oraz studenci. Treści przekazane w trakcie konferencji na pewno wzbogaciły warsztat pracy nauczyciela - mówił "GL" dr Piotr Wójciak, prodziekan ds. studenckich, i dodawał: - Pomysłodawcą gorzowskiej spartakiady jest pan Zbigniew Lewkowicz. I jako absolwent AWF-u skierował się prosto do nas. A my zawsze aktywnie włączamy się do współpracy z panem Zbyszkiem i GZSN Start. Naszym obowiązkiem była przede wszystkim obsługa wolontariacka, pod nadzorem fachowców właśnie ze Startu. Współorganizowaliśmy też mecz siatkówki na siedząco czy mecz koszykówki na wózkach. Sędziowaliśmy także pływanie i lekką atletykę. Oczywiście, ta współpraca była bardzo wysokim poziomie. Jak zawsze zresztą. Fajnie, że ta impreza nam się udała.