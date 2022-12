Co za historia! Ratowali Żydów w czasie wojny, a później zamieszkali w Gorzowie

Kto może być Sprawiedliwym?

Opieka przez dziesięć miesięcy

„Z inicjatywy rodziców, trzynastoletnia Ziona uciekła z getta i znalazła schronienie u gospodarzy w jednej z okolicznych wiosek. Kilka miesięcy później Niemcy przeprowadzili przeszukania tego rejonu i Ziona musiała przenieść się do innej wioski. Pomimo posiadania przez Zionę „aryjskich” dokumentów, miejscowi gospodarze bali się ją ukryć u siebie i odprowadzili do getta.

Nie wiedząc, co robić, Ziona udała się do domu polskich znajomych, gdzie ku jej wielkiemu zaskoczeniu ukrywali się już jej mama z siostrą. Mimo, że miejsce ukrycia było przeznaczone dla jednej osoby, to udało się przygotować pokój dla Ziony i jej ojca, który dołączył do nich później. Chociaż polski gospodarz bardzo obawiał się o swoje życie, to Michał Czuba, brat jego żony, absolwent seminarium duchownego, namówił ich, aby wszyscy mogli u nich zostać. Czuba sam wziął na siebie odpowiedzialność za ukrywających się Żydów i dostarczał im przez dziesięć miesięcy wszystkiego, czego potrzebowali do przeżycia. Chociaż Wajsmanowie (funkcjonują dwie formy zapisu ich nazwiska - dop. red.) płacili za swój pobyt gospodarzom, to sam Michał Czuba odmówił przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy. Wraz z nadejściem frontu sowieckiego w 1944 r. wszystkim Polakom nakazano opuścić tamtejsze tereny, ale Czuba, mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, został, by nadal opiekować się Wajsmanami. Kiedy Niemcy zamienili dom na pocztę wojskową, Żydzi znaleźli kryjówkę w opustoszałym getcie, gdzie pozostali z Czubą do czasu wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną” - brzmi zapis w bazie Yad Vashem, który przytaczają autorki tekstu w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”.