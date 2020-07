Czy z Łazienek w Gorzowie pójdziemy prosto na bulwar?

Pod gorzowską estakadą kolejową co kilkadziesiąt – kilkaset metrów można przejść lub przejechać samochodem. Tak jest m.in. na wysokości ul. Pionierów, Hejmanowskiej, Wodnej, Garbary. Radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z Kocham Gorzów proponuje, by możliwość przejścia pod estakadą była także na wysokości ul. Łazienki i chce w tym miejscu usunięcia ścian niszy. – Nawiążemy w ten sposób do historycznego układu ulic i pierzei – mówi. Kolejne jej argumenty za całkowitym otwarciem niszy to m.in. stworzenie widoku na Wartę z ul. Łazienki, lepsza cyrkulacja powietrza oraz poprawa bezpieczeństwa. Pomysł udrożnienia niszy podsunął radnej jeden z mieszkańców okolicy.