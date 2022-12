Działali za młodu w opozycji, teraz dostają medale. Działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej uhonorowani

Dla kogo medal stulecia niepodległości?

- To medal ustanowiony w celu podziękowania tym wszystkim, którzy walczyli o demokratyczną Polskę - mówił wojewoda Władysław Dajczak, który wręczał medale. - Ruch Młodzieży Niezależnej to była silna organizacja młodzieżowa o dużej aktywności. Po niej powstawały podobne organizacje we Wrocławiu, w Warszawie. Ta jednak była pierwsza i bardzo silna. Jej celem była walka o prawa demokratyczne i związkowe wspólnie z Solidarnością. Później to zostało rozszerzone o wolne i suwerenne państwo polskie - dodawał wojewoda. W rozmowie z GL wspominał też to, jak sam zapamiętał 13 grudnia 1981. - Byłem wtedy studentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Szliśmy wtedy rano w Zielonej Górze i widzieliśmy jadące czołgi, wszechobecną milicję. To był smutny, ale i przerażający widok - mówił W. Dajczak.