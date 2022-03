Gest Pauliny Dudek, wpis Kornelii Lesiewicz. Sportowcy z Gorzowa wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją

W social mediach stanowisko temacie ataku Rosji na Ukrainę zabrała Kornelia Lesiewicz. Lekkoatletka AZS AWF Gorzów napisała tak na Instagramie: „Jako zawodniczka nie wyobrażam i nie chcę rywalizować z zawodnikami i zawodniczkami, reprezentującymi kraje, których władze w bestialski sposób mordują niewinnych ludzi! Ludzi, którzy tak jak my wszyscy mamy plany i marzenia, ale przede wszystkim chcemy żyć i czuć się bezpiecznie! Bardzo przeżywam to, co dzieje się na Ukrainie i nie wyobrażam sobie, co ci ludzie aktualnie przeżywają. Każdy dzień, każda noc to po prostu – walka o przetrwanie. Trzymam za nich mocno kciuki i głęboko wierzę w to, że Bóg ma dla ich narodu dobre zakończenie. PS Moja szkoła, [I LO przy ul. Puszkina w Gorzowie – przyp. red.] organizuje zbiórkę dla obywateli Ukrainy! Więcej info na FB mojego liceum! Pomagajmy!”.