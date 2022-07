Gorzów. Przetarg na śmieci rozstrzygnięty. Co z cenami za odbiór odpadów?

Prawdopodobnie od 1 września w północnej części Gorzowa i w przyległych gminach nastąpi zmiana firm odbierających śmieci. Stawka za ich odbiór pozostanie na poziomie 32 zł od mieszkańca.

Związek Celowy Gmin MG-6 rozstrzygnął przetarg na odbiór śmieci w Gorzowie oraz w pięciu przyległych do miasta gminach: Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku. A najkorzystniejsze oferty musiał wybrać po raz drugi...

Stawki, jakie firmy zaoferowały za 36-miesięczną umowę, poznaliśmy już na początku tego roku. Wtedy to okazało się, że najniższe oferty we wszystkich trzech sektorach (I - gminy, II - północ Gorzowa, III - południe miasta i kawałek centrum) zaoferowała firma Komunalnik. Były one od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych niższe niż pozostałe firmy. 1 kwietnia związek MG-6 wybrał najkorzystniejsze oferty, a więc te, które złożył Komunalnik. Z tym jednak nie zgodziło się Inneko, które złożyło odwołanie (na naszych łamach zapowiadał je prezes spółki Łukasz Marcinkiewicz). Odwołanie - dotyczące I sektora - złożyło również konsorcjim Eko-Myśl i Trans-Kom.

- Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła zasadność odwołania. Uznała, że oferta Komunalnika jest za niska i należy ją odrzucić. Nakazała nam też dokonać oceny oferty spośród pozostałych firm, które zgłosiły się do przetargu - mówi nam Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6.

Inneko bierze miasto

Jak zatem przedstawia się aktualny wybór związku?

W sektorze I śmieci ma odbierać konsorcjum firm Eko-Myśl i Trans-Kom, które zastąpią konsorcjum Inneko i Komunalnik. Zmiany będą też m.in. na gorzowskim Górczynie, Dolinkach czy Piaskach. Tu bowiem w miejsce Komunalnika ma wejść Inneko. Zmian nie będzie natomiast na Zawarciu i Zakanalu, gdzie odpady w dalszym ciągu odbierać będzie Inneko.

- Do 8 lipca oferenci mają czas na złożenie odwołania od naszej decyzji. Jeśli go nie będzie, wezwiemy zwycięskie firmy do przedłożenia wszystkich potrzebnych jeszcze dokumentów i udowodnienia, że - tak jak przedstawiły w ofercie - posiadają odpowiednią liczbę śmieciarek czy pojemników na odpady - mówi K. Szczepańska.

Śmieci nie podrożeją. Na razie

Od 1 lipca zeszłego roku za odbiór śmieci w Gorzowie i okolicy trzeba płacić 32 zł miesięcznie od osoby. Czy teraz one podrożeją?

- Do końca roku na pewno opłaty nie wzrosną - mówi przewodnicząca MG-6.

- Czyli od stycznia wzrost stawek jest przesądzony? - dopytujemy.

- Nie, nie jest przesądzony. Wszystko będzie zależeć od tego, ile będzie odbieranych odpadów - odpowiada K. Szczepańska.

- Tylko, że oferty firmy przedkładały w grudniu, gdy cena paliwa nie przekraczała 6 zł, a teraz przekracza ona 7 zł - zauważamy.

- W umowy z wykonawcami wpisana jest klauzula rewaloryzacyjna. Wykonawca ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnieść o wzrost wartości kontraktu. My jednak, szykując się do przetargu, założyliśmy „górkę”. Ewentualny wzrost kosztów nie musi przełożyć się wzrost opłat - tłumaczy przewodnicząca związku.

Zmiany operatorów mogą wiązać się ze zmianą pojemników na odpady. Mogą, ale nie muszą. Nowi odbiorcy śmieci mogą bowiem odkupić śmietniki od poprzedników. Gdyby jednak, musieli postawić swoje, czas na to mieliby do końca sierpnia.

- Jeśli nic się nie wydarzy, nowa umowa zaczęłaby obowiązywać 1 września - mówi Katarzyna Szczepańska z MG-6. Czytaj również:

Czytelnik z Gorzowa: Klienci sklepu podrzucają śmieci, a my mamy płacić karę za niesegregowanie?!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

KE akceptuje Krajowy Plan Odbudowy - wizyta Ursuli von der Leyen