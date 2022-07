Gorzów. Przycinka drzew wstrzymana na chwilę. "Alarm był nieuzasadniony"

Oboje poruszają sprawę przycinki lip, które rosną wzdłuż ul. Borowskiego. Na facebookowej grupie „Stop wycince drzew w Gorzowie” opisała ją jedna z gorzowianek.

„Okres przycinki lipy to czas od października do lutego, a nie w trakcie kwitnienia, suszy i nie w trakcie okresu lęgowego ptaków, który trwa do 15 października! Czy po „przycince” rany zostaną zabezpieczone środkiem grzybobójczym, a drzewa odpowiednio nawodnione?” - pisała pani Paula.

„Miasto ostatnio ogłosiło, że posadzi 160 drzew w centrum. To bardzo fajna wiadomość, jaram się nią jak fretka agrestem, ale pamiętajmy, że do wycięcia są 43 drzewa przy Kłodawce, kolejne 77 zaplanowano do wycięcia w centrum i na Nowym Mieście. Chlasną toporkiem więcej drzew niż zasadzą, a te posadzone nie dadzą nam tyle cienia i tlenu co te wycięte” komentuje sprawę pan Paweł.